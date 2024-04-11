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Определилось расписание матчей Украины против Румынии на Кубке Билли Джин Кинг
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состоялась жеребьевка матча Квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Румынии.
Напомним, что встреча состоится 12-13 апреля.
Сборную Украины будут представлять: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Юлия Стародубцева, Людмила Киченок и Надежда Киченок.
В первый день матчевой встречи состоятся две одиночные встречи.
Пятница, 12 апреля
Леся Цуренко - Ана Богдан
Элина Свитолина - Жаклин Адия Кристиан
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Суббота, 13 апреля
Элина Свитолина - Ана Богдан
Леся Цуренко - Жаклин Адия Кристиан
Людмила Киченок/Надежда Киченок - Анка Алексия Тодони/Мара Гае
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