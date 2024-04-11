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Определилось расписание матчей Украины против Румынии на Кубке Билли Джин Кинг

Теннис
Обновлено
Определилось расписание матчей Украины против Румынии на Кубке Билли Джин Кинг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Состоялась жеребьевка матча Квалификации Мирового финала Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Румынии.

Напомним, что встреча состоится 12-13 апреля.

Сборную Украины будут представлять: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Юлия Стародубцева, Людмила Киченок и Надежда Киченок.

В первый день матчевой встречи состоятся две одиночные встречи.

Пятница, 12 апреля

Леся Цуренко - Ана Богдан

Элина Свитолина - Жаклин Адия Кристиан

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Суббота, 13 апреля

Элина Свитолина - Ана Богдан

Леся Цуренко - Жаклин Адия Кристиан

Людмила Киченок/Надежда Киченок - Анка Алексия Тодони/Мара Гае

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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