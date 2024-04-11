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Монте-Карло. Янник Синнер уверенно обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал соревнований

Теннис

Итальянец одержал очередную победу

Монте-Карло. Янник Синнер уверенно обыграл Штруффа и вышел в четвертьфинал соревнований

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче третьего круга грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер одержал уверенную победу над представителем Германии Ян-Леннардом Штруффом (25-я ракетка мира).

Монте-Карло. Третий круг

Ян-Леннард Штруфф — Янник Синнер 4:6, 2:6

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Янник Синнер в этой встрече трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Себастьяна Корды четыре эйса, четыре двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

В следующем раунде соревнований в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с Хольгером Руне.

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