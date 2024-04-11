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Свитолина: Мы ожидали, что Халеп будет играть со мной первый матч в Кубке Билли Джин Кинг

Теннис
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Украинская теннисистка поделилась ожиданиями от предстоящей встречи

Свитолина: Мы ожидали, что Халеп будет играть со мной первый матч в Кубке Билли Джин Кинг

Новина українською

12 и 13 апреля в матче Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины сыграет против Румынии. Лидер нашей команды Элина Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящих встреч.

"В составе Румынии я ни с кем не играла. Мы ожидали, что будет Халеп, но она не совсем сейчас готова, хотя мы ожидали, что она со мной первый матч будет играть. Видимо, она немного испугалась".

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"Но у них и так неплохая, равная команда. Есть Богдан, есть Кристиан. Посмотрела матчи Кристиан, потому что с ней начинаю. Уже с командой обсудили соперниц. Для нас главное - играть в свой теннис и чтобы травм не было", - сказала Свитолина.

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Определилось расписание матчей Украины против Румынии на Кубке Билли Джин Кинг
сборная Украины по теннису
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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