Свитолина: Мы ожидали, что Халеп будет играть со мной первый матч в Кубке Билли Джин Кинг

12 и 13 апреля в матче Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины сыграет против Румынии. Лидер нашей команды Элина Свитолина поделилась ожиданиями от предстоящих встреч.

"В составе Румынии я ни с кем не играла. Мы ожидали, что будет Халеп, но она не совсем сейчас готова, хотя мы ожидали, что она со мной первый матч будет играть. Видимо, она немного испугалась".

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