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Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом Мастерса в Монте-Карло

Теннис

Греческий теннисист одержал уверенную победу

Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом Мастерса в Монте-Карло

Фото: eKathimerini

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Греческий теннисист Стефанос Циципас в матче 1/4 финала грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) обыграл теннисиста без флага Карена Хачанова.

Монте-Карло. 1/4 финала

Стефанос Циципас — Карен Хачанов 6:4, 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Циципас в этой встрече семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

Напомним, что грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля.

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Стефанос Циципас
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