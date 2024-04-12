Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом Мастерса в Монте-Карло
Греческий теннисист одержал уверенную победу
Фото: eKathimerini
Греческий теннисист Стефанос Циципас в матче 1/4 финала грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) обыграл теннисиста без флага Карена Хачанова.
Монте-Карло. 1/4 финала
Стефанос Циципас — Карен Хачанов 6:4, 6:2
Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Циципас в этой встрече семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.
Напомним, что грунтовый турнир в Монако завершится 14 апреля.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Таблица коэффициентов. Греция отрывается, Чехия обходит Шотландию и это имеет последствия для Украины
- Зинченко помог Арсеналу сравнять, а ошибка Лунина затерялась в ярком хаосе. Обзор матчей ¼ ЛЧ
- Холанд посетил раздевалку Реала после матча Лиги чемпионов - известна причина
- Тайсон Фьюри: Если я не смогу побить Александра Усика, просто скажите, что я не лучший
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн