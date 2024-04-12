  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Монте-Карло. Янник Синнер вслед за Циципасом вышел в полуфинал соревнований
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Монте-Карло. Янник Синнер вслед за Циципасом вышел в полуфинал соревнований

Теннис

Итальянец одержал победу в трехсетовом матче

Монте-Карло. Янник Синнер вслед за Циципасом вышел в полуфинал соревнований

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/4 финала грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне.

Монте-Карло. 1/4 финала

Хольгер Руне — Янник Синнер 4:6, 7:6 (8:6), 3:6

Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. Синнер в этой встрече пять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Руне шесть эйсов и шесть двойных ошибок.

В полуфинале "Мастерса" в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

По теме
yellow-arrow
Хольгер Руне впервые с 2022 года покинет топ-10 рейтинга АТР
yellow-arrow
Янник Синнер повторил достижение Коннорса и Лендла
yellow-arrow
Все очень быстро произошло, как вспышка. Ольга Янчук рассказала о своих отношениях с Жерсоном Родригесом
Янник Синнер Хольгер Руне
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости