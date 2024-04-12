Монте-Карло. Янник Синнер вслед за Циципасом вышел в полуфинал соревнований

В матче 1/4 финала грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне.

Монте-Карло. 1/4 финала

Хольгер Руне — Янник Синнер 4:6, 7:6 (8:6), 3:6

Продолжительность матча составила 2 часа 42 минуты. Синнер в этой встрече пять раз подал навылет, совершил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми. На счету Руне шесть эйсов и шесть двойных ошибок.

В полуфинале "Мастерса" в Монте-Карло Янник Синнер сыграет с 12-й ракеткой мира греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.