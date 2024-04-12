Янник Синнер повторил достижение Коннорса и Лендла

Вторая ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым игроком в истории, кто вышел в полуфинал первых пяти турниров АТР в календарном году до достижения 23 лет.

Ранее это удавалось лишь американцам Джимми Коннорсу (1972-1974) и Ивану Лендлу (1982), а также испанцу Карлосу Алькарасу (2023).

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В текущем сезоне Янник Синнер одержал победу на Открытом чемпионате Австралии, затем выиграл турнир в Роттердаме (Нидерланды), дошёл до полуфинала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США), завоевал титул на "тысячнике" в Майами (США) и 12 апреля он вышел в полуфинал грунтового "Мастерса" в Монте-Карло (Монако).