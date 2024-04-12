Хольгер Руне впервые с 2022 года покинет топ-10 рейтинга АТР

Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне впервые за 16 месяцев покинет топ-10 рейтинга ATP. Это произойдёт после обновления рейтинга, 15 апреля.

Руне потеряет сразу 400 рейтинговых очков из-за поражения в четвертьфинале грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Хольгер должен был защищать прошлогодний финал, чтобы сохранить позиции в топ-10.

Напомним, в четвертьфинале Монте-Карло 2024 года Руне уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.