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Хольгер Руне впервые с 2022 года покинет топ-10 рейтинга АТР
Теннисист потеряет сразу 400 очков
Фото: Getty Images
Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне впервые за 16 месяцев покинет топ-10 рейтинга ATP. Это произойдёт после обновления рейтинга, 15 апреля.
Руне потеряет сразу 400 рейтинговых очков из-за поражения в четвертьфинале грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако). Хольгер должен был защищать прошлогодний финал, чтобы сохранить позиции в топ-10.
Напомним, в четвертьфинале Монте-Карло 2024 года Руне уступил второй ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру.
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