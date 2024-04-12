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Янник Синнер выиграл 25 из 26 матчей на старте сезона

Теннис
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Итальянец успешно преодолел четвертьфинал Мастерса в Монте-Карло

Янник Синнер выиграл 25 из 26 матчей на старте сезона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 25-ю победу в текущем сезоне (из 26 матчей).

Это произошло в четвертьфинальном раунде грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

Всего в Открытой эре (с 1968 года) это удавалось лишь семерым теннисистам.

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Напомним, в борьбе за полуфинал Синнер (2) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 обыграл седьмую ракетку мира, датчанина Хольгера Руне (7).

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Янник Синнер
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