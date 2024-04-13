  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Свитолина-Жаклин, Цуренко-Богдан: Видео-обзор победных матчей Кубка Билли Джин Кинг
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свитолина-Жаклин, Цуренко-Богдан: Видео-обзор победных матчей Кубка Билли Джин Кинг

Теннис
Обновлено

Прекрасное выступление от девушек

Свитолина-Жаклин, Цуренко-Богдан: Видео-обзор победных матчей Кубка Билли Джин Кинг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 12 апреля, украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко одержали победы в матчах Кубка Билли Джин Кинг против представительниц Румынии.

Вашему вниманию видео-обзор матча Элина Свитолина-Жаклин Кристиан:

Вашему вниманию видео-обзор матча Леся Цуренко-Ана Богдан:

Комментарий Цуренко

Комментарий Свитолиной

По теме
yellow-arrow
Известного украинского мецената Сапронова выгнали из телеэфира во время трансляции матча Кубка Билли Джин Кинг
yellow-arrow
Свитолина: Играть за свою страну это всегда много нервов
yellow-arrow
Свитолина одержала вторую победу для Украины в отборе Кубка Билли Джин Кинг
Элина Свитолина Леся Цуренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости