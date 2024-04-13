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Свитолина-Жаклин, Цуренко-Богдан: Видео-обзор победных матчей Кубка Билли Джин Кинг
Прекрасное выступление от девушек
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 12 апреля, украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко одержали победы в матчах Кубка Билли Джин Кинг против представительниц Румынии.
Вашему вниманию видео-обзор матча Элина Свитолина-Жаклин Кристиан:
Вашему вниманию видео-обзор матча Леся Цуренко-Ана Богдан:
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