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Российских и белорусских теннисистов допустят к Олимпиаде-2024 без обязательных матчей за сборную
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unn.ua
ITF позволило российским и белорусским теннисистам играть под нейтральным флагом на Олимпийских играх-2024.
Обязательным условием для участия в главных играх четырехлетия есть пребывание в ТОП-56 мирового рейтинга и проведение двух матчей за национальную команду в течение олимпийского цикла. Последнее условие для так называемых "нейтралов" убрали.
"Поскольку национальные федерации тенниса россии и беларуси приостановили членство в ITF, для этих двух стран процедура будет пересмотрена.
ITF будет поддерживать связь с МОК по индивидуальным нейтральным спортсменам (AIN) с российским паспортом.
ITF будет поддерживать связь с Белорусским олимпийским комитетом по индивидуальным нейтральным спортсменам (AIN) с белорусским паспортом.
Согласно принципам участия МОК для индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), в случае спортсменов с российскими и белорусскими паспортами ITF предложит МОК окончательный список вместе с критериями и аргументацией, использованными для подтверждения права на участие в соревнованиях.
Комиссия МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске к соревнованиям" – говорится в сообщении.
Напомним, что Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).
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