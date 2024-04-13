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Российских и белорусских теннисистов допустят к Олимпиаде-2024 без обязательных матчей за сборную

Теннис
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Российских и белорусских теннисистов допустят к Олимпиаде-2024 без обязательных матчей за сборную

unn.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

ITF позволило российским и белорусским теннисистам играть под нейтральным флагом на Олимпийских играх-2024.

Обязательным условием для участия в главных играх четырехлетия есть пребывание в ТОП-56 мирового рейтинга и проведение двух матчей за национальную команду в течение олимпийского цикла. Последнее условие для так называемых "нейтралов" убрали.

"Поскольку национальные федерации тенниса россии и беларуси приостановили членство в ITF, для этих двух стран процедура будет пересмотрена.

ITF будет поддерживать связь с МОК по индивидуальным нейтральным спортсменам (AIN) с российским паспортом.

ITF будет поддерживать связь с Белорусским олимпийским комитетом по индивидуальным нейтральным спортсменам (AIN) с белорусским паспортом.

Согласно принципам участия МОК для индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), в случае спортсменов с российскими и белорусскими паспортами ITF предложит МОК окончательный список вместе с критериями и аргументацией, использованными для подтверждения права на участие в соревнованиях.

Комиссия МОК рассмотрит эти списки для принятия окончательного решения о допуске к соревнованиям" – говорится в сообщении.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).

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