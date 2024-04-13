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Капитан женской сборной Украины назвал теннисисток, которые сыграют на Олимпиаде-2024

Теннис
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Капитан женской сборной Украины назвал теннисисток, которые сыграют на Олимпиаде-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима назвал спортсменок, планирующих сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Все пятеро (Свитолина, Костюк, Ястремская, Цуренко, Калинина – прим) планируют сыграть на Олимпиаде, она стоит у них в календаре выступлений. Это самые титулованные соревнования в спортивном мире, поэтому они будут готовиться. У нас есть все шансы бороться за медаль: девушки набирают обороты. Если взять выступления в этом году, то и на Australian Open были классные результаты, и сестры Киченок в паре всегда очень неплохо играют, могут одолеть кого угодно" – сказал Филима.

Напомним, что ранее Свитолина прокомментировала победу в матче Кубка Билли Джин Кинг.

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Михаил Филима Олимпиада-2024
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