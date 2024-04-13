Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан женской сборной Украины назвал теннисисток, которые сыграют на Олимпиаде-2024
Спойлер – все основные
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима назвал спортсменок, планирующих сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Все пятеро (Свитолина, Костюк, Ястремская, Цуренко, Калинина – прим) планируют сыграть на Олимпиаде, она стоит у них в календаре выступлений. Это самые титулованные соревнования в спортивном мире, поэтому они будут готовиться. У нас есть все шансы бороться за медаль: девушки набирают обороты. Если взять выступления в этом году, то и на Australian Open были классные результаты, и сестры Киченок в паре всегда очень неплохо играют, могут одолеть кого угодно" – сказал Филима.
Напомним, что ранее Свитолина
Популярное сейчас
- Сырский: Обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась
- "Я больше не хочу получать 1 евро": полузащитник Лацио покинет клуб после восьми сезонов
- Травма Цыганкова, рост цен на Трубина и Забарного, интерес к Лунину. Главные новости за 12 апреля
- Свитолина одержала вторую победу для Украины в отборе Кубка Билли Джин Кинг
- Берег Днепра, красивая природа и сосиски: как Анна Реброва нафантазировала себе мужа
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского