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Свитолина проиграла. Выход в финал Кубка Билли Джин Кинг откладывается
Во Флориде прошло третье противостояние между Украиной и Румынией
Фото - Getty Images
12 апреля стартовала квалификация мировой группы Кубка Билли Джин Кинг. Вчера Элина Свитолина уверенно обыграла Жаклин Кристиан (6:3, 7:5). Ана Богдан, в свою очередь, дала бой Лесе Цуренко (6:3, 2:6, 0:6).
В третьей дуэли между странами первый сет завершился в пользу румынки (6:4). Отметим, что украинка вела в счете 2:0 и 4:2, но провалила вторую половину партии.
События во втором сете развивались в напряженной и плотной борьбе. Свитолина взяла реванш - 6:4. В третьей партии Элина удачно стартовала (2:0), но подобно началу встречи потеряла преимущество (3:6). Теперь Румыния сократила отставание в очном противостоянии - 1:2.
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