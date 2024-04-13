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Свитолина проиграла. Выход в финал Кубка Билли Джин Кинг откладывается

Теннис
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Во Флориде прошло третье противостояние между Украиной и Румынией

Свитолина проиграла. Выход в финал Кубка Билли Джин Кинг откладывается

Фото - Getty Images

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12 апреля стартовала квалификация мировой группы Кубка Билли Джин Кинг. Вчера Элина Свитолина уверенно обыграла Жаклин Кристиан (6:3, 7:5). Ана Богдан, в свою очередь, дала бой Лесе Цуренко (6:3, 2:6, 0:6).

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В третьей дуэли между странами первый сет завершился в пользу румынки (6:4). Отметим, что украинка вела в счете 2:0 и 4:2, но провалила вторую половину партии.

События во втором сете развивались в напряженной и плотной борьбе. Свитолина взяла реванш - 6:4. В третьей партии Элина удачно стартовала (2:0), но подобно началу встречи потеряла преимущество (3:6). Теперь Румыния сократила отставание в очном противостоянии - 1:2.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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