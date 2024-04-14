И Цуренко подвела. Украина проиграла второй матч подряд в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

В первом сете Леся практически не заметила соперницу (6:2). Кристиан Жаклин хорошо начала вторую партию (2:0), но в процессе Цуренко перехватила инициативу (4:3). Впрочем, румынка все же сравняла общий счет (6:4).

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В третьем сете украинка вышла вперед только однажды. В напряженной борьбе Кристиан снова оказалась сильнее (6:4).

Теперь счет в противостоянии с Румынией 2:2. Решающее слово будет сказано в парной дуэли. Сестры Киченок сыграют против Мары Гайе и 20-летней Анки Алексии Тодони.