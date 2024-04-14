  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. И Цуренко подвела. Украина проиграла второй матч подряд в квалификации Кубка Билли Джин Кинг
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

И Цуренко подвела. Украина проиграла второй матч подряд в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Теннис

У наших теннисисток был неудачный день

И Цуренко подвела. Украина проиграла второй матч подряд в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом сете Леся практически не заметила соперницу (6:2). Кристиан Жаклин хорошо начала вторую партию (2:0), но в процессе Цуренко перехватила инициативу (4:3). Впрочем, румынка все же сравняла общий счет (6:4).

Читайте также: Стали известны составы сборных Украины и Румынии на матчи Кубка Билли Джин Кинг

В третьем сете украинка вышла вперед только однажды. В напряженной борьбе Кристиан снова оказалась сильнее (6:4).

Теперь счет в противостоянии с Румынией 2:2. Решающее слово будет сказано в парной дуэли. Сестры Киченок сыграют против Мары Гайе и 20-летней Анки Алексии Тодони.

По теме
yellow-arrow
Свитолина проиграла. Выход в финал Кубка Билли Джин Кинг откладывается
yellow-arrow
Надаль раздает автографы длинным очередям фанатов. Видео
yellow-arrow
Капитан женской сборной Украины назвал теннисисток, которые сыграют на Олимпиаде-2024
Леся Цуренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости