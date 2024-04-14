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Свитолина: Мы сражались и отдавали все свои силы. Фото

Теннис
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Плохо старались

Свитолина: Мы сражались и отдавали все свои силы. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала итоги командной встречи нашей сборной против Румынии на Кубке Билли Джин Кинг (наши спортсменки проиграли 3-2). Соответствующий пост Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина: Мы сражались и отдавали все свои силы. Фото - изображение 1

Напомним, что Украина упустила шанс впервые в истории выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

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