Свитолина: Мы сражались и отдавали все свои силы. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала итоги командной встречи нашей сборной против Румынии на Кубке Билли Джин Кинг (наши спортсменки проиграли 3-2). Соответствующий пост Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Украина упустила шанс впервые в истории выйти в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.