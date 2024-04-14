Карлос Алькарас снялся с турнира в Барселоне

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, объявил, что не сыграет на турнире серии АТР500 в Барселоне.

Причиной тому стала травма правого предплечья. Сегодня спортсмен испытывает дискомфорт во время выполнения ударов справа.

Турнир ATP Masters 1000 в Монте-Карло (Монако) Карлос пропустил по той же причине. Напомним, что Алькарас выигрывал турнир в Барселоне в 2022 и 2023 годах. В этом году Карлос должен был защищать звание чемпиона.