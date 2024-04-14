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Карлос Алькарас снялся с турнира в Барселоне
Продолжает лечение
Фото: Getty Images
Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас, объявил, что не сыграет на турнире серии АТР500 в Барселоне.
Причиной тому стала травма правого предплечья. Сегодня спортсмен испытывает дискомфорт во время выполнения ударов справа.
Турнир ATP Masters 1000 в Монте-Карло (Монако) Карлос пропустил по той же причине. Напомним, что Алькарас выигрывал турнир в Барселоне в 2022 и 2023 годах. В этом году Карлос должен был защищать звание чемпиона.
Es importante remarcarlo: Carlos Alcaraz NO está lesionado. Así lo confirmaron ayer las pruebas médicas.— Germán R. Abril (@gerebit0) April 14, 2024
El problema es que no tiene buenas sensaciones a la hora de golpear fuerte con la derecha. Es importante que se vuelva a sentir con confianza a la hora de golpear el drive. pic.twitter.com/Fjw3Nr2QIw
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