Завацкая сыграет в основной сетке турнира в Руане

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прошла квалификацию на турнире серии WTA 250 в Руане (Франция). В матче за судьбу основной сетки соревнований наша спортсменка победила американку Элизабет Мандлик.

Счет поединка 2-0 (6-2; 7-6) в пользу Катарины. Отметим, что во втором сете Завацкой удалось отыграться с 0-4.

В этом году украинка играла в основной сетке турнира серии WTA. Случилось это в Боготе (WTA250).