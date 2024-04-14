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Завацкая сыграет в основной сетке турнира в Руане

Теннис
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Удачи в борьбе за титул

Завацкая сыграет в основной сетке турнира в Руане

Фото: tennisnet

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прошла квалификацию на турнире серии WTA 250 в Руане (Франция). В матче за судьбу основной сетки соревнований наша спортсменка победила американку Элизабет Мандлик.

Счет поединка 2-0 (6-2; 7-6) в пользу Катарины. Отметим, что во втором сете Завацкой удалось отыграться с 0-4.

В этом году украинка играла в основной сетке турнира серии WTA. Случилось это в Боготе (WTA250).

Напомним, что Карлос Алькарас пропустит турнир в Барселоне.

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Катарина Завацкая
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