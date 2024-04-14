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Завацкая сыграет в основной сетке турнира в Руане
Удачи в борьбе за титул
Фото: tennisnet
Украинская теннисистка Катарина Завацкая прошла квалификацию на турнире серии WTA 250 в Руане (Франция). В матче за судьбу основной сетки соревнований наша спортсменка победила американку Элизабет Мандлик.
Счет поединка 2-0 (6-2; 7-6) в пользу Катарины. Отметим, что во втором сете Завацкой удалось отыграться с 0-4.
В этом году украинка играла в основной сетке турнира серии WTA. Случилось это в Боготе (WTA250).
Напомним, что Карлос Алькарас
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