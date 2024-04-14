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Костюк узнала первую соперницу на турнире в Штутгарте
Удачи Марта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) на следующей неделе выступит на турнире серии WTA500 в немецком Штутгарте.
Первой соперницей нашей спортсменки станет местная Лаура Зигемунд (WTA №85). Немка для участия в турнире получила wild card от организаторов.
В последний раз теннисистки встречались между собой в далеком 2019 году на турнире серии WTA250 в Люксембурге. Тогда победу праздновала представительница Германии.
Напомним, что Карлос Алькарас
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