Костюк узнала первую соперницу на турнире в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) на следующей неделе выступит на турнире серии WTA500 в немецком Штутгарте.

Первой соперницей нашей спортсменки станет местная Лаура Зигемунд (WTA №85). Немка для участия в турнире получила wild card от организаторов.

В последний раз теннисистки встречались между собой в далеком 2019 году на турнире серии WTA250 в Люксембурге. Тогда победу праздновала представительница Германии.