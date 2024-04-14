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Журналист сообщил, почему Алькарас пропустит Барселону
Надеемся на скорый возврат
Фото: Getty Images
Известный спортивный журналист Герман Абрил сообщил, почему третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас будет вынужден пропустить турнир серии АТР500 в Барселоне.
"Важно отметить: Карлос Алькарас не травмирован. Это подтверждено сегодня медицинскими тестами. Проблема в том, что он не очень хорошо себя чувствует при сильных ударах с форхенда. Важно, чтобы он снова обрел уверенность при выполнении удара" – сообщил журналист.
Напомним, что ранее Костюк
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