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Журналист сообщил, почему Алькарас пропустит Барселону

Теннис

Надеемся на скорый возврат

Журналист сообщил, почему Алькарас пропустит Барселону

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный спортивный журналист Герман Абрил сообщил, почему третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас будет вынужден пропустить турнир серии АТР500 в Барселоне.

"Важно отметить: Карлос Алькарас не травмирован. Это подтверждено сегодня медицинскими тестами. Проблема в том, что он не очень хорошо себя чувствует при сильных ударах с форхенда. Важно, чтобы он снова обрел уверенность при выполнении удара" – сообщил журналист.

Напомним, что ранее Костюк получила соперницу в первом круге Штутгарта.

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