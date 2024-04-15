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Швёнтек: Не собираюсь отдыхать после Уимблдона и сыграю на Олимпиаде

Теннис
Обновлено

Польская теннисистка высказалась о графике накануне Олимпийских игр

Швёнтек: Не собираюсь отдыхать после Уимблдона и сыграю на Олимпиаде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о своем графике накануне летних Олимпийских игр в Париже.

— Этот сезон особенный. В этом году пройдёт Олимпиада. Насколько для вас важны Игры? Планируете ли вы менять свой график, чтобы максимально к ним подготовиться?

— Я бы не сказала, что перед Олимпиадой есть пространство для манёвра с расписанием, если ты хочешь играть на грунте и траве. А я всегда хочу это делать. График особо никак не поменяешь.

Очевидно, что я не собираюсь отдыхать после Уимблдона. Отпуск подождёт. Может быть, после этого мы как-то скорректируем расписание, чтобы я могла как следует отдохнуть. Да, тур в этом году очень насыщенный. Когда к этому добавляется ещё один важный турнир, нелегко маневрировать, но мы сделаем всё возможное, — сказала Швёнтек на пресс-конференции в преддверии турнира в Штутгарте (Германия).

Напомним, Уимблдон, который традиционно проводится на травяном покрытии, состоится с 1 по 14 июля.

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Ига Швёнтек
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