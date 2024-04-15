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Доминик Тим сенсационно уступил 240-й ракетке мира на турнире в Мюнхене
Австрийский теннисист потерпел поражение в двухсетовом матче
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
В стартовом матче Тим проиграл 240-й ракетке мира испанцу Алехандро Моро Каньясу (Q). Для Алехандро эта победа стала дебютной на уровне ATP.
Мюнхен. Первый круг
Алехандро Моро Каньяс — Доминик Тим 6:4, 6:4
Встреча Тима с Каньясом продлилась 1 час и 50 минут. В её рамках Тим два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.
Следующим соперником Каньяса станет 15-я ракетка мира американец Тейлор Фритц (3).
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