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Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире в Руане
Она одержала победу в двухсетовом матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу на старте турнира WTA 250 в Руане (Франция).
В матче первого круга украинка переиграла Ализе Корне из Франции, занимающую 106-ю строчку в рейтинге WTA.
Руан. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Ализе Корне (Франция) - 6:4, 7:5
Матч длился 2 часа и 7 минут. За это время Калинина совершила 1 двойную ошибку и реализовала 8 брейкпоинтов.
В следующем раунде Калинина будет играть против Мартины Тревизан (№78 WTA) или Наоми Осаки (№192 WTA).
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