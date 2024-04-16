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Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире в Руане

Теннис
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Она одержала победу в двухсетовом матче

Ангелина Калинина с победы стартовала на турнире в Руане

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу на старте турнира WTA 250 в Руане (Франция).

В матче первого круга украинка переиграла Ализе Корне из Франции, занимающую 106-ю строчку в рейтинге WTA.

Руан. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Ализе Корне (Франция) - 6:4, 7:5

Матч длился 2 часа и 7 минут. За это время Калинина совершила 1 двойную ошибку и реализовала 8 брейкпоинтов.

В следующем раунде Калинина будет играть против Мартины Тревизан (№78 WTA) или Наоми Осаки (№192 WTA).

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Ангелина Калинина
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