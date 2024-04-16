Рафаэль Надаль одержал первую победу после травмы

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче первого круга соревнований он одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли.

Барселона. Первый круг

Флавио Коболли — Рафаэль Надаль 6:2, 6:3

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Надаль в этой встрече ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Коболли три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

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В следующем круге турнира в Барселоне Надаль сыграет с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.