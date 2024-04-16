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Рафаэль Надаль: Я много раз пробовал возвращаться и каждый раз становится ещё сложнее

Теннис
Обновлено

Испанец высказался о первом матче после травмы

Рафаэль Надаль: Я много раз пробовал возвращаться и каждый раз становится ещё сложнее

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё возвращение в теннис после продолжительной паузы.

"За свою карьеру я много раз пробовал возвращаться. И каждый раз становится ещё сложнее. Особенно когда ты становишься старше. Я переживаю трудные моменты. Однако, когда я могу провести несколько дней в туре, потренироваться с ребятами, а потом посоревноваться с ними, я получаю удовольствие. Я не останавливаюсь на достигнутом", — сказал Надаль в послематчевом интервью.

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16 апреля, в матче первого круга соревнований он одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанца.

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