Рафаэль Надаль: Я много раз пробовал возвращаться и каждый раз становится ещё сложнее

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё возвращение в теннис после продолжительной паузы.

"За свою карьеру я много раз пробовал возвращаться. И каждый раз становится ещё сложнее. Особенно когда ты становишься старше. Я переживаю трудные моменты. Однако, когда я могу провести несколько дней в туре, потренироваться с ребятами, а потом посоревноваться с ними, я получаю удовольствие. Я не останавливаюсь на достигнутом", — сказал Надаль в послематчевом интервью.