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Марта Костюк прошла в четвертьфинал WTA в Штутгарте

Теннис

С кем сыграет украинка?

Марта Костюк прошла в четвертьфинал WTA в Штутгарте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 1/8 финала WTA в Штутгарте украинская теннисистка Марта Костюк переиграла седьмую ракетку мира Цинь Вэнь Чжэ со счетом 1:2. Первый сет забрала украинка со счетом 2:6, второй - 6:4 в пользу китаянки, а в третьем сете определилась победительница - 5:7 в пользу украинки.

Таким образом Марта попала в четвертьфинал, где ее ожидает третья ракетка мира Коко Гофф (США). Матч состоится 19.04.2024 в 19:30.

Напомним, что на турнире Костюк - единственная представительница из Украины. В прошлом году на таком же соревновании украинок не было.

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Марта Костюк WTA
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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