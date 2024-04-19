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Стефанос Циципас: Мне бы хотелось продлить победную серию

Теннис

Грек высказался о своих успехах

Стефанос Циципас: Мне бы хотелось продлить победную серию

фото - flashscore.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о победной серии, которая длится восемь матчей.

Накануне Циципас одержал победу над 72-й ракеткой мира представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной в матче третьего круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

"Победная серия — это приятно. Но чем она дольше, тем сложнее становится. Не прерывать её — самая трудная задача, поэтому хорошо, что уже есть такое количество побед. Это добавляет уверенности, мне очень нравится быть на такой волне. Мне бы хотелось, чтобы такие серии случались чаще. Я извлекаю пользу из всего и стараюсь, насколько это возможно, применить полученные знания на практике", — приводит слова Циципаса пресс-служба ATP.

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Стефанос Циципас
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