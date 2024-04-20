Костюк – о победе над Гауфф: Невероятное чувство – быть в полуфинале

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) прокомментировала победу в поединке против третьей ракетки мира, американки Коко Гауфф в матче 1/4 финала турнира серии WTA500 в Штутгарте.

– Марта, восемь матчболов понадобились для победы. Что у вас было в голове после нереализованных семи?

– Бесспорно, те пять матчболов, которые я отыграла вчера. И я чувствовала, как все они сегодня уходят. Да, все было очень, очень близко. Знаете, это был вопрос нескольких розыгрышей, а то и одного. Так что, безусловно, это невероятное чувство – быть в полуфинале. Да. Вау.

– Зрители были увлечены тем, что матч проходил на столь высоком уровне. Это было действительно невероятное зрелище. Насколько вы чувствуете, что в этом году что-нибудь для вас произошло? Что-то переключилось. Вы знаете, что именно? Есть ли у вас предположение, что это может быть? В этом году вы словно другой игрок на корте.

– Спасибо. Я думаю, что все дело в мелочах, которые складываются в единое целое. Я не думаю, что было что-то важное или большое, что изменилось или произошло. Я думаю, это было просто терпение и много тяжелой работы, много слез и, ну, я не знаю пота и, ну, знаете ли, всего, сомнений. Всё это было. Я очень благодарна своей команде, что они поддерживали меня сегодня. Это было даже хуже, чем вчера, я так думаю.

– За этим жестом, жестом Марты Костюк, стоит какое-то особое содержание? (прилагает палец к виску)

– Я не думаю, что это мой особый жест. Думаю, многие игроки иногда так поступают. Я думаю, это, знаете ли, когда я... Я делаю так, когда знаю, что сделала все правильно, не спешила, была терпеливая и сделала именно то, что должна была сделать. И да, все было именно так.

– Завтра полуфинал против Маркеты Вондроушовой. Вы уже провели много времени на корте этой недели, что будете делать, чтобы восстановиться?

– Спать, есть, пытаться восстановиться. И в голове тоже. Не знаю. Это была очень сложная неделя, игры каждый день, очень позднее завершение. Так что да, с каждым днем у меня все меньше и меньше времени на восстановление, и, конечно, постараюсь сделать все возможное, чтобы быть готовой к завтрашнему дню и надеюсь на еще один хороший матч – сказала украинка.