Калинина – о выходе в полуфинал Руаны: Мне есть что улучшать, есть над чем поработать

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №32) прокомментировала победу в поединке против нейтральной Мирры Андреевой (WTA №43) в матче 1/4 финала турнира серии WTA250 в Руане.

– Концовка матча показалась нелегкой. Какие мысли были у вас, когда она смогла сравнять счет, сделав его 5-5?

– Да, это было довольно тяжело. Второй сет… Извините, я не буду отвечать на ваш вопрос, но я только хочу сказать, что сегодня я испытывала большую поддержку оттуда, оттуда и оттуда. Поэтому спасибо вам большое.

– Сейчас уже поздно, и людей на трибунах много. Это не так часто встречается в Туре. Вы цените это?

– Да, я об этом и говорю. Сейчас вечер пятницы, а вы нашли время, чтобы прийти посмотреть наш матч и поддержать. Это отлично, потому что без вас нет достаточной энергии и играть не так интересно. Так что я ценю ваше время и большое спасибо.

– Расскажите о том, как вы себя чувствуете на корте. Вы не проиграли здесь ни одного сета, похоже, что вы в отличной форме.

– Не знаю. Лучше спросить у кого-нибудь другого. Я не знаю. Например, мой тренер – я не думаю, что он доволен. Конечно, есть куда расти. Вы знаете, нет предела совершенству. Поэтому мне есть что улучшать, есть над чем поработать, – сказала Ангелина после матча.