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Калинина – о выходе в полуфинал Руаны: Мне есть что улучшать, есть над чем поработать
В борьбе за титул
фото - flashscore.com.ua
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №32) прокомментировала
– Концовка матча показалась нелегкой. Какие мысли были у вас, когда она смогла сравнять счет, сделав его 5-5?
– Да, это было довольно тяжело. Второй сет… Извините, я не буду отвечать на ваш вопрос, но я только хочу сказать, что сегодня я испытывала большую поддержку оттуда, оттуда и оттуда. Поэтому спасибо вам большое.
– Сейчас уже поздно, и людей на трибунах много. Это не так часто встречается в Туре. Вы цените это?
– Да, я об этом и говорю. Сейчас вечер пятницы, а вы нашли время, чтобы прийти посмотреть наш матч и поддержать. Это отлично, потому что без вас нет достаточной энергии и играть не так интересно. Так что я ценю ваше время и большое спасибо.
– Расскажите о том, как вы себя чувствуете на корте. Вы не проиграли здесь ни одного сета, похоже, что вы в отличной форме.
– Не знаю. Лучше спросить у кого-нибудь другого. Я не знаю. Например, мой тренер – я не думаю, что он доволен. Конечно, есть куда расти. Вы знаете, нет предела совершенству. Поэтому мне есть что улучшать, есть над чем поработать, – сказала Ангелина после матча.
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