Костюк в матче против Гауфф установила свой персональный рекорд

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте. В четвертьфинальном матче она обыграла американку Кори Гауфф (WTA №3).

Видео-обзор матча

Комментарий Костюк

Третья ракетка планеты стала самой рейтинговой теннисисткой, которую за всю свою карьеру побеждала Марта. До этого лучшим результатом украинской спортсменки была победа над Джессикой Пегулой, которая на момент проигрыша Марте занимала пятую позицию в мировом рейтинге.

В общем, для Костюк эта победа стала шестой над соперницей из ТОП-10 перечня лучших теннисисток мира.