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Марта Костюк вышла в финал турнира серии WTA 500. Бонус: видео выигранного мертвого розыгрыша
После сложного первого сета, украинка уверенно обыграла соперницу 6:2
Getty Images/Global Images Ukraine
В Штутгарте завершилась стадия 1/2 соревнования WTA 500 (грунт, одиночный разряд). На этом этапе Марте противостояла чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Оппонентка занимает восьмую строчку в рейтинге, а также выиграла "Уимблдон".
Сначала первая партия полностью проходила под диктовку украинки. Но после счета 5:1 произошел перелом и наша соотечественница начала стремительно терять контроль над игрой. В итоге Костюк вырвала победу (7:6, тай-брейк 7:2). Уже во втором сете Марта не повторила этот сценарий (6:2).
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Завтра украинка сыграет в финале с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (WTA 4).
Unbelievable, @marta_kostyuk! ????#porschetennis #PTGP24 pic.twitter.com/AKxcmDxB95— Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 20, 2024
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