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Марта Костюк вышла в финал турнира серии WTA 500. Бонус: видео выигранного мертвого розыгрыша

Теннис
Обновлено

После сложного первого сета, украинка уверенно обыграла соперницу 6:2

Марта Костюк вышла в финал турнира серии WTA 500. Бонус: видео выигранного мертвого розыгрыша

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Симченко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Штутгарте завершилась стадия 1/2 соревнования WTA 500 (грунт, одиночный разряд). На этом этапе Марте противостояла чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Оппонентка занимает восьмую строчку в рейтинге, а также выиграла "Уимблдон".

Сначала первая партия полностью проходила под диктовку украинки. Но после счета 5:1 произошел перелом и наша соотечественница начала стремительно терять контроль над игрой. В итоге Костюк вырвала победу (7:6, тай-брейк 7:2). Уже во втором сете Марта не повторила этот сценарий (6:2).

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Завтра украинка сыграет в финале с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (WTA 4).

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