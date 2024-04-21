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Костюк – об ожиданиях от финала Штутгарта: Это будет отличный матч
Удачи в борьбе за титул
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) поделилась ожиданиями от финального матча турнира серии WTA500 в немецком Штутгарте против четвертой ракетки мира казашки Елены Рыбакиной.
- Чего вы ожидаете от матча с Еленой Рыбакиной на грунте, особенно на этом грунте? И вы удивлены, что она вышла в финал?
- Знаете, мы с Сандрой и иногда с Георгием, моим мужем, делали ставки на победителя, и Сандра говорит: "О, да, я всегда ошибаюсь". Каждый раз, когда она говорит, что кто-то выиграет, всегда этот человек не выигрывает (улыбается).
Вот и сегодня было то же самое. На самом деле мы обе сказали, что Ига, скорее всего, победит. Я не знаю, просто у меня было такое чувство. Я так думала, потому что, хотя Елена и обыграла ее в Риме в прошлом году, но тогда Ига была травмирована, и в любом случае я думала, что Иге нравится здесь играть. Я думала, что она выиграет этот матч.
Но знаете, как я уже сказала, это теннис. Так что все может произойти. Они обе потрясающие теннисистки. Да, не могу сказать, что я очень удивлена, потому что, думаю, люди больше удивлены тем, что в финале я, а не Елена. Начнём с этого (улыбается).
Я думаю, это будет отличный матч. Это грунт, так что посмотрим. Это совсем другое – сказала Марта.
Напомним, что матч Костюк-Рыбакина состоится сегодня, 21 апреля, в 14:00 по киевскому времени.
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