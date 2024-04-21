Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снигур выиграла титул на турнире ITF W50+H во Франции
Поздравляем с победой
Фото: UK Sports News
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №132) победила в финале турнира серии ITF W50+H в Кальве (Франция).
В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка одолела представительницу Швейцарии Валентину Ризер (WTA №264). Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу Дарьи. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.
Это уже девятый одиночный титул ITF в карьере Снигур и первый трофей этого года.
Напомним, ранее Костюк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Верес - СК Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет
- Касильяс: Реал потерял лучшего вратаря мира, но с Луниным и Кепой вышел в полуфинал ЛЧ
- Штутгарт. Марта Костюк обыграла действующую чемпионку US Open и вышла в полуфинал соревнований
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн