  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Снигур выиграла титул на турнире ITF W50+H во Франции
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снигур выиграла титул на турнире ITF W50+H во Франции

Теннис
Обновлено

Поздравляем с победой

Снигур выиграла титул на турнире ITF W50+H во Франции

Фото: UK Sports News

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №132) победила в финале турнира серии ITF W50+H в Кальве (Франция).

В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка одолела представительницу Швейцарии Валентину Ризер (WTA №264). Счет матча 2-0 (6-3; 6-2) в пользу Дарьи. Встреча продолжалась 1 час 10 минут.

Это уже девятый одиночный титул ITF в карьере Снигур и первый трофей этого года.

Напомним, ранее Костюк поделилась ожиданиями от финала Штутгарта.

По теме
yellow-arrow
Рыбакина: Марте нечего терять, она будет играть свободно
yellow-arrow
Костюк – об ожиданиях от финала Штутгарта: Это будет отличный матч
yellow-arrow
Марта Костюк вышла в финал турнира серии WTA 500. Бонус: видео выигранного мертвого розыгрыша
Дарья Снигур
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости