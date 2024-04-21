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Рыбакина: Марте нечего терять, она будет играть свободно
Будет горячая борьба
Фото: SuperSport
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала об ожиданиях от финального поединка турнира серии WTA500 в Штутгарте против украинки Марты Костюк (WTA №27).
"Конечно, я довольна тем, как выступаю на турнирах этого сезона, дохожу до финалов. В прошлом году я тоже очень хорошо начала сезон. Тогда я говорила, что сезон длинный, и никогда не знаешь, как его закончишь, но, конечно, пока я довольна своими результатами в этом году.
Что думаю о финале с Костюк после матча со Свентек? Ига, конечно, очень сложная соперница. Это придает уверенность. В то же время я понимаю, что Марте нечего терять. Она будет играть свободно. Кроме того, она отлично двигается и уже побеждала хороших игроков. Так что легко не будет, это точно" – сказала казашка.
Напомним, что ранее Снигур
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