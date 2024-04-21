  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рыбакина: Марте нечего терять, она будет играть свободно
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рыбакина: Марте нечего терять, она будет играть свободно

Теннис
Обновлено

Будет горячая борьба

Рыбакина: Марте нечего терять, она будет играть свободно

Фото: SuperSport

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина рассказала об ожиданиях от финального поединка турнира серии WTA500 в Штутгарте против украинки Марты Костюк (WTA №27).

"Конечно, я довольна тем, как выступаю на турнирах этого сезона, дохожу до финалов. В прошлом году я тоже очень хорошо начала сезон. Тогда я говорила, что сезон длинный, и никогда не знаешь, как его закончишь, но, конечно, пока я довольна своими результатами в этом году.

Что думаю о финале с Костюк после матча со Свентек? Ига, конечно, очень сложная соперница. Это придает уверенность. В то же время я понимаю, что Марте нечего терять. Она будет играть свободно. Кроме того, она отлично двигается и уже побеждала хороших игроков. Так что легко не будет, это точно" – сказала казашка.

Напомним, что ранее Снигур завоевала первый титул в карьере.

По теме
yellow-arrow
Снигур выиграла титул на турнире ITF W50+H во Франции
yellow-arrow
Костюк – об ожиданиях от финала Штутгарта: Это будет отличный матч
yellow-arrow
Марта Костюк вышла в финал турнира серии WTA 500. Бонус: видео выигранного мертвого розыгрыша
Марта Костюк Елена Рыбакина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости