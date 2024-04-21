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Костюк проиграла в финале турнира WTA500 в Штутгарте
К сожалению, шансов почти не было
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) проиграла в финальном матче турнира серии WTA500 в немецком Штутгарте. В решающем поединке за главный титул соревнований наша спортсменка проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (WTA №4).
Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу триумфаторки соревнований. В активе Елены 0 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 4 из 6 использованных брейков, 3 из 3 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.
Для Рыбакиной это был 19-й финал на уровне WTA, на счету казашки 8 титулов. Для Марты этот решающий матч стал третьим в WTA-туре за карьеру (одна победа на турнире WTA250 в Остине).
За участие в турнире Костюк получила 76 225 долларов призовых и 325 рейтинговых очков. В лайве рейтинга лучших теннисисток мира украинка занимает 21 позицию, а в чемпионской гонке сезона – 7 место.
Напомним, что ранее Снигур
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