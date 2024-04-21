Костюк проиграла в финале турнира WTA500 в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) проиграла в финальном матче турнира серии WTA500 в немецком Штутгарте. В решающем поединке за главный титул соревнований наша спортсменка проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (WTA №4).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу триумфаторки соревнований. В активе Елены 0 подач на вылет, 6 выигранных очков подряд, 4 из 6 использованных брейков, 3 из 3 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

Для Рыбакиной это был 19-й финал на уровне WTA, на счету казашки 8 титулов. Для Марты этот решающий матч стал третьим в WTA-туре за карьеру (одна победа на турнире WTA250 в Остине).

За участие в турнире Костюк получила 76 225 долларов призовых и 325 рейтинговых очков. В лайве рейтинга лучших теннисисток мира украинка занимает 21 позицию, а в чемпионской гонке сезона – 7 место.