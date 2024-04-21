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Халеп и Пегула не сыграют на тысячнике в Мадриде

Теннис

Турнир от этого проиграет

Халеп и Пегула не сыграют на тысячнике в Мадриде

Фото: Tennis365

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп не воспользуется правом wild card для того, чтобы выступить на турнире серии WTA1000 в Мадриде (Испания).

Причина – проблемы со здоровьем у легендарной спортсменки. Напомним, что в 2016 и 2017 годах Симона была чемпионкой этих соревнований. В этом году турнир стартует 23 апреля.

Также об отказе от участия в соревнованиях сообщила американка Джессика Пегула.

"У меня не очень хорошие новости: на этой неделе я получила травму и, к сожалению, не готова играть в Мадриде. В то же время рада, что есть немного больше времени побыть дома и надеюсь вернуться как можно быстрее" – отметила она на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк проиграла в финале Штутгарта.

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Симона Халеп Джессика Пегула
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