Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Халеп и Пегула не сыграют на тысячнике в Мадриде
Турнир от этого проиграет
Фото: Tennis365
Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп не воспользуется правом wild card для того, чтобы выступить на турнире серии WTA1000 в Мадриде (Испания).
Причина – проблемы со здоровьем у легендарной спортсменки. Напомним, что в 2016 и 2017 годах Симона была чемпионкой этих соревнований. В этом году турнир стартует 23 апреля.
Также об отказе от участия в соревнованиях сообщила американка Джессика Пегула.
"У меня не очень хорошие новости: на этой неделе я получила травму и, к сожалению, не готова играть в Мадриде. В то же время рада, что есть немного больше времени побыть дома и надеюсь вернуться как можно быстрее" – отметила она на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Костюк
Популярное сейчас
- Верес - СК Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Касильяс: Реал потерял лучшего вратаря мира, но с Луниным и Кепой вышел в полуфинал ЛЧ
- Гол Довбика забронировал Жироне место в еврокубках, вылет Челси Мудрика и триумф Арсенала без Зинченко. Главные новости за 20-е апреля
- Сапронов принял извинения Setanta за скандал со своим комментарием на русском языке
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО