Халеп и Пегула не сыграют на тысячнике в Мадриде

Румынская теннисистка, экс-первая ракетка мира Симона Халеп не воспользуется правом wild card для того, чтобы выступить на турнире серии WTA1000 в Мадриде (Испания).

Причина – проблемы со здоровьем у легендарной спортсменки. Напомним, что в 2016 и 2017 годах Симона была чемпионкой этих соревнований. В этом году турнир стартует 23 апреля.

Также об отказе от участия в соревнованиях сообщила американка Джессика Пегула.

"У меня не очень хорошие новости: на этой неделе я получила травму и, к сожалению, не готова играть в Мадриде. В то же время рада, что есть немного больше времени побыть дома и надеюсь вернуться как можно быстрее" – отметила она на своей странице в Instagram.