Каспер Рууд выиграл свой первый титул в 2024 году

Вчера состоялся финал Открытого чемпионата Барселоны по теннису среди мужчин. Каспер Рууд, посеянный под третьим номером, победил пятого сеяного грека Стефаноса Циципаса со счетом 7-5 6-3 и добыл самый крупный титул в своей карьере. Это первый раз, когда 25-летний норвежец, занимающий шестое место в мире, выиграл турнир с рейтингом ATP 500.

"Для меня это много значит, это мой самый большой титул, который я когда-либо выигрывал. Это то, к чему я стремился в течение длительного времени. Я никогда раньше не выигрывал 500 или 1000. Я был в нескольких финалах, но всегда немного чего-то не хватало", - заявил после победы Каспер Рууд.

Во время матча, норвежец выполнил 2 эйса, грек имел 3. Также Рууд допустил 2 двойные ошибки, Циципас совершил их 4 раза. Кроме того, норвежец выиграл лишь один брейк-поинт, тогда как грек имел на два больше брейка. Добавим, что эта победа также стала своеобразным реваншем Рууда за поражение от Циципаса в финале Открытого чемпионата Монте-Карло на прошлой неделе.