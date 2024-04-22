Марта Костюк все ближе к топ-20 в рейтинге WTA: как изменились позиции украинок

После завершения теннисной соревновательной недели (15-21 апреля), обновился рейтинг в турах ATP i WTA. Элина Свитолина и Леся Цуренко не участвовали в соревнованиях своей ассоциации, поскольку играли за сборную в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Самый большой скачок среди украинок в топ-100 рейтинга WTA осуществила Марта Костюк. Теннисистка поднялась на 5 позиций и теперь находится на 21-м месте женского тотала, чем снова обновила свой собственный рекорд. Это произошло благодаря ее выступлению в немецком Штутгарте, где она проиграла лишь в финале Елене Рыбакиной. Свитолина своих позиций не потеряла и находится на 18-м месте женского рейтинга.

Ангелина Калинина продолжает занимать 32-ю позицию в WTA, несмотря на три победы в Руане. Даяна Ястремская потеряла одну строчку и находится 34-м месте. Также в топ-50 находится Леся Цуренко (41-е место).

Мировой рейтинг WTA: топ-10

Ига Швёнтек (Польша) - 10560 очков

Арина Сабаленка - 7848

Коко Гофф (США) - 7258

Елена Рыбакина (Казахстан) - 6293

Джессика Пегула (США) - 4870

Мария Саккари (Греция) - 4195

Маркета Вондроушова (Чехия) - 4090 (+1 позиция)

Цинь Вэнь Чжэн (Китай) - 4000 (-1)

Онс Жабер (Тунис) - 3533

Елена Остапенко (Латвия) - 3438

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18. Элина Свитолина (Украина) - 2457

21. Марта Костюк (Украина) - 2235 (+6 позиций)

32. Ангелина Калинина (Украина) - 1666

34. Даяна Ястремская (Украина) - 1597 (-1)

41. Леся Цуренко (Украина) - 1363

125. Дарья Снигур (Украина) - 623 (+7)

142. Юлия Стародубцева (Украина) - 533 (-4)

176. Екатерина Байндль (Украина) - 426 (-1)

181. Катарина Завацкая (Украина) - 418

271. Анастасия Соболева (Украина) - 272 (+29)