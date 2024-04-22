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Марта Костюк все ближе к топ-20 в рейтинге WTA: как изменились позиции украинок
Об этом сообщает Суспільне Спорт
Getty Images/Global Images Ukraine
После завершения теннисной соревновательной недели (15-21 апреля), обновился рейтинг в турах ATP i WTA. Элина Свитолина и Леся Цуренко не участвовали в соревнованиях своей ассоциации, поскольку играли за сборную в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Самый большой скачок среди украинок в топ-100 рейтинга WTA осуществила Марта Костюк. Теннисистка поднялась на 5 позиций и теперь находится на 21-м месте женского тотала, чем снова обновила свой собственный рекорд. Это произошло благодаря ее выступлению в немецком Штутгарте, где она проиграла лишь в финале Елене Рыбакиной. Свитолина своих позиций не потеряла и находится на 18-м месте женского рейтинга.
Ангелина Калинина продолжает занимать 32-ю позицию в WTA, несмотря на три победы в Руане. Даяна Ястремская потеряла одну строчку и находится 34-м месте. Также в топ-50 находится Леся Цуренко (41-е место).
Мировой рейтинг WTA: топ-10
Ига Швёнтек (Польша) - 10560 очков
Арина Сабаленка - 7848
Коко Гофф (США) - 7258
Елена Рыбакина (Казахстан) - 6293
Джессика Пегула (США) - 4870
Мария Саккари (Греция) - 4195
Маркета Вондроушова (Чехия) - 4090 (+1 позиция)
Цинь Вэнь Чжэн (Китай) - 4000 (-1)
Онс Жабер (Тунис) - 3533
Елена Остапенко (Латвия) - 3438
...
18. Элина Свитолина (Украина) - 2457
21. Марта Костюк (Украина) - 2235 (+6 позиций)
32. Ангелина Калинина (Украина) - 1666
34. Даяна Ястремская (Украина) - 1597 (-1)
41. Леся Цуренко (Украина) - 1363
125. Дарья Снигур (Украина) - 623 (+7)
142. Юлия Стародубцева (Украина) - 533 (-4)
176. Екатерина Байндль (Украина) - 426 (-1)
181. Катарина Завацкая (Украина) - 418
271. Анастасия Соболева (Украина) - 272 (+29)
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