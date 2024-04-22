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Ига Швёнтек проводит 100-ю неделю в статусе первой ракетки мира

Теннис

Последний раз польская теннисистка опускалась в рейтинге в 2023 году

Ига Швёнтек проводит 100-ю неделю в статусе первой ракетки мира

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек в качестве лидера мирового рейтинга WTA проводит 100-ю неделю.

Впервые она стала первой ракеткой мира в апреле 2022 года и продержалась на первой строчке 75 недель, в сентябре 2023-го уступив лидерство Арине Соболенко. В ноябре польская теннисистка снова возглавила рейтинг WTA и до сих пор не покидала его.

До неё ещё восемь теннисисток превзошли рубеж в 100 недель на первой строчке рейтинга WTA:

1. Штеффи Граф (Германия) — 377 недель.

2. Мартина Навратилова (США) – 332.

3. Серена Уильямс (США) – 319.

4. Крис Эверт (США) – 260.

5. Мартина Хингис (Швейцария) — 209.

6. Моника Селеш (Югославия, США) – 178.

7. Эшли Барти (Австралия) — 121.

8. Жюстин Энен (Бельгия)– 117.

9. Ига Швёнтек (Польша) — 100.

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