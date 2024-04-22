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Рафаэль Надаль примет участие в Кубке Лэйвера
Соревнования состоятся в Берлине
Фото: NU.nl
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль присоединится к сборной Европы на Кубке Лэйвера, сообщается на официальном сайте соревнований.
Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров "Большого шлема" швед Бьорн Борг.
"Я буду очень рад сыграть на Кубке Лэйвера в Берлине за сборную Европы. У меня остались особенные воспоминания об этом турнире, в том числе эмоции, полученные в Лондоне два года назад на прощальном матча Федерера", — отметил Надаль.
Напомним, следующий розыгрыш Кубка Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).
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