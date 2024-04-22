Федерер отреагировал на возвращение Надаля

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на новость о том, что 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль подтвердил своё участие в Кубке Лэйвера – 2024.

"Вперёд, Рафа!" — написал Федерер в своих социальных сетях, прикрепив их совместное фото, сделанное на Кубке Лэйвера – 2022.

Напомним, розыгрыш Кубка Лэйвера – 2024 пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).