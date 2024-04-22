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Новак Джокович признан спортсменом года по версии Laureus

Теннис

Сербский теннисист обошел в голосовании Холанда и Месси

Новак Джокович признан спортсменом года по версии Laureus

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал спортсменом года по версии Laureus World Sports Awards. Для Джоковича это уже пятая награда на данной премии в карьере.

Ранее он удостаивался её в 2012, 2015, 2016 и 2019 годах. Торжественная церемония награждения прошла в Мадриде (Испания).

За звание "Спортсмен года" с Джоковичем боролись:

пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен

нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд;

рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис;

нападающий "Интер Майами" Лионель Месси;

легкоатлет Ноа Лайлз.

Напомним, в прошлом году спортсменом года по версии Laureus был признан Месси, а в позапрошлом — Ферстаппен.

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Новак Джокович
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