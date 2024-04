Новак Джокович признан спортсменом года по версии Laureus

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал спортсменом года по версии Laureus World Sports Awards. Для Джоковича это уже пятая награда на данной премии в карьере.

Ранее он удостаивался её в 2012, 2015, 2016 и 2019 годах. Торжественная церемония награждения прошла в Мадриде (Испания).

За звание "Спортсмен года" с Джоковичем боролись:

пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен

нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд;

рекордсмен мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис;

нападающий "Интер Майами" Лионель Месси;

легкоатлет Ноа Лайлз.

Напомним, в прошлом году спортсменом года по версии Laureus был признан Месси, а в позапрошлом — Ферстаппен.

Novak Djokovic wins the sportsman of the year award at the Laureus Sport Awards.



This is the 5th time he’s won it.



Legendary. ???????????? pic.twitter.com/yC1jyR2AFz