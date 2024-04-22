Карлос Алькарас: Для меня всегда будет чем-то особенным играть с Рафой

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что был бы счастлив ещё раз сыграть с 22-кратным победителем турниров серии "Большого шлема" Рафаэлем Надалем.

"Для меня всегда будет чем-то особенным играть с Рафой. Из трёх или четырёх раз, что я играл с ним, два были здесь, в Мадриде. Я был бы счастлив снова разделить с ним корт.

Нет ничего невозможного, может быть, мы встретимся в финале. Почему бы и нет? Это теннис, тут всё может случиться. В конце концов, он является моим кумиром. Конечно, я бы хотел сыграть против него", — приводит слова Алькараса портал Punto de Break.

Всего Надаль и Алькарас встречались на корте три раза, дважды сильнее оказывался Надаль.