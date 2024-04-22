  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Карлос Алькарас: Для меня всегда будет чем-то особенным играть с Рафой
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карлос Алькарас: Для меня всегда будет чем-то особенным играть с Рафой

Теннис

Всего Надаль и Алькарас встречались на корте три раза

Карлос Алькарас: Для меня всегда будет чем-то особенным играть с Рафой

Фото: ATP Tour

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема", третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что был бы счастлив ещё раз сыграть с 22-кратным победителем турниров серии "Большого шлема" Рафаэлем Надалем.

"Для меня всегда будет чем-то особенным играть с Рафой. Из трёх или четырёх раз, что я играл с ним, два были здесь, в Мадриде. Я был бы счастлив снова разделить с ним корт.

Нет ничего невозможного, может быть, мы встретимся в финале. Почему бы и нет? Это теннис, тут всё может случиться. В конце концов, он является моим кумиром. Конечно, я бы хотел сыграть против него", — приводит слова Алькараса портал Punto de Break.

Всего Надаль и Алькарас встречались на корте три раза, дважды сильнее оказывался Надаль.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович признан спортсменом года по версии Laureus
yellow-arrow
Федерер отреагировал на возвращение Надаля
yellow-arrow
Рафаэль Надаль примет участие в Кубке Лэйвера
Карлос Алькарас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости