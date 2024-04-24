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Надаль: Сыграю на Ролан Гаррос, если буду чувствовать себя конкурентоспособным
Испанец планирует сыграть на турнире
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, в каком случае выступит на Открытом чемпионате Франции — 2024.
"Если я приеду в Париж в том состоянии, в котором пребываю сейчас, я не буду играть. Я сыграю на „Ролан Гаррос“, если буду чувствовать себя конкурентоспособным. Это не станет концом света или завершением моей карьеры. У меня есть цели после Открытого чемпионата Франции. Например, Олимпийские игры", — сказал Надаль на пресс-конференции.
Напомним, Надаль выступит на турнире серии "Мастерс", который проходит с 24 апреля по 5 мая в Мадриде (Испания).
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