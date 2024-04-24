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Рафаэль Надаль последний раз сыграет на Мастерсе в Мадриде

Теннис
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Испанец близок к завершению карьеры

Рафаэль Надаль последний раз сыграет на Мастерсе в Мадриде

Фото: Твіттер

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился настроем на выступление на "Мастерсе" в Мадриде (Испания).

"Возможность играть в Мадриде всегда вызывает у меня приятные эмоции. С нетерпением жду выхода на корт. Для меня эта неделя в некоторых аспектах была хорошей, а в некоторых – не очень. Я не думаю, что смогу здесь сыграть на все свои 100%, но для меня важно иметь возможность просто сыграть в Мадриде в последний раз, для меня очень многое значит игра на этом корте, где я пережил красивые моменты.

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Моя цель на эту неделю — выйти на корт и получить как можно больше удовольствия. Я хочу закончить турнир живым. И наслаждаюсь тем, что у меня есть шанс посоревноваться ещё раз. Я здесь, даю себе шанс и надеюсь, что ситуация улучшится. Я не теряю надежды. В спорте всё может измениться очень быстро", — сказал Надаль на пресс-конференции.

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Рафаэль Надаль
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