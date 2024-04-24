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Синнер: У меня будет шанс обойти Джоковича
Итальянец высказался о борьбе за лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о борьбе с сербским спортсменом Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга ATP.
"Я знаю, сколько очков разделяет нас с Новаком в рейтинге, но сейчас я не ищу возможности стать первой ракеткой. Я буду рад выступить на стольких турнирах, на скольких смогу. Если моё состояние и мой игровой уровень будут в порядке, посмотрим, что покажут цифры. Сезон длинный, и у меня будет шанс обойти Джоковича", — приводит слова Синнера Marca.
Напомним, Синнер выступит на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), который проходит с 24 апреля по 5 мая.
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