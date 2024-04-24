  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Умер бывший президент Международной федерации тенниса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Умер бывший президент Международной федерации тенниса

Теннис

Он возглавлял организацию в 90-х годах

Умер бывший президент Международной федерации тенниса

Фото: sport.ru

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22 апреля в возрасте 93 лет не стало бывшего президента Международной федерации тенниса (ITF) Брайана Тобина. Об этом сообщила пресс-служба организации. Соболезнования близким спортивного функционера выразил действующий глава ITF Дэвид Хаггерти.

"Брайан Тобин был великим президентом ITF и оставил после себя важное наследие. Он стал первым исполнительным президентом в 1991 году и руководил развитием тенниса как по-настоящему глобального вида спорта, в который играют и которым наслаждаются миллионы людей по всему миру. Его работа во главе ITF и видение ситуации в переломный для тенниса момент заложили прочный фундамент для развития федерации и её адаптации к изменениям последующих трёх десятилетий, а также обеспечили будущее всеми любимого вида спорта", — приводит слова Хаггерти сайт федерации.

Брайан Тобин возглавлял ITF с 1991 по 1999 год.

По теме
yellow-arrow
Синнер: У меня будет шанс обойти Джоковича
yellow-arrow
Рафаэль Надаль последний раз сыграет на Мастерсе в Мадриде
yellow-arrow
Надаль: Сыграю на Ролан Гаррос, если буду чувствовать себя конкурентоспособным
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости