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Умер бывший президент Международной федерации тенниса
Он возглавлял организацию в 90-х годах
Фото: sport.ru
22 апреля в возрасте 93 лет не стало бывшего президента Международной федерации тенниса (ITF) Брайана Тобина. Об этом сообщила пресс-служба организации. Соболезнования близким спортивного функционера выразил действующий глава ITF Дэвид Хаггерти.
"Брайан Тобин был великим президентом ITF и оставил после себя важное наследие. Он стал первым исполнительным президентом в 1991 году и руководил развитием тенниса как по-настоящему глобального вида спорта, в который играют и которым наслаждаются миллионы людей по всему миру. Его работа во главе ITF и видение ситуации в переломный для тенниса момент заложили прочный фундамент для развития федерации и её адаптации к изменениям последующих трёх десятилетий, а также обеспечили будущее всеми любимого вида спорта", — приводит слова Хаггерти сайт федерации.
Брайан Тобин возглавлял ITF с 1991 по 1999 год.
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