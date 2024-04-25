Мария Саккари обыграла Донну Векич и вышла в третий круг турнира в Мадриде

В матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари одержала победу над представительницей Хорватии Донной Векич (38-я в рейтинге WTA).

WTA-1000. Мадрид

Мария Саккари — Донна Векич 6:3, 6:2

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Саккари в этой встрече семь раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Векич два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований Мария Саккари сыграет с победительницей противостояния Элисе Мертенс (Бельгия) — Слоан Стивенс (США).