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Элина Свитолина покидает турнир WTA 1000 в Мадриде
Украинка не смогла превзойти свой лучший результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
25 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение на турнире WTA 1000 в Испании. В матче второго круга она не сумела обыграть Сару Соррибес Тормо.
Мадрид, Испания. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Сара Соррибес Тормо (Испания) 3:6, 5:7
Матч продлился 2 часа и 12 минут. За это время украинка сделала 2 эйса, 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейкпоинтов.
Во втором сете Свитолина вела со счётом 5:3 и не смогла подать на сет в десятом гейме.
Следующим турниром для украинской теннисистки будет Рим (WTA 1000), который стартует через две недели.
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