Элина Свитолина покидает турнир WTA 1000 в Мадриде

25 апреля украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение на турнире WTA 1000 в Испании. В матче второго круга она не сумела обыграть Сару Соррибес Тормо.

Мадрид, Испания. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Сара Соррибес Тормо (Испания) 3:6, 5:7

Матч продлился 2 часа и 12 минут. За это время украинка сделала 2 эйса, 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейкпоинтов.

Во втором сете Свитолина вела со счётом 5:3 и не смогла подать на сет в десятом гейме.

Следующим турниром для украинской теннисистки будет Рим (WTA 1000), который стартует через две недели.