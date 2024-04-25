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Наоми Осака: Будет забавно, если первый титул после рождения ребёнка выиграю на грунте

Теннис

Японская теннисистка высказалась о возвращении на корт

Наоми Осака: Будет забавно, если первый титул после рождения ребёнка выиграю на грунте

Фото: Forbes

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака заявила, что хотела бы завоевать первый титул после рождения ребёнка на грунтовом покрытии.

"Я бы хотела выиграть грунтовый турнир. Думаю, будет очень иронично и забавно, если свой первый титул после рождения ребёнка я завоюю на грунте. Я хочу побеждать на каждом турнире. Я знаю, что результаты пока этого не показывают, но я действительно верю, что в конце концов найду свою игру, и когда это произойдёт, я думаю, что буду очень хороша. Но пока я собираюсь быть настолько скромной, насколько это возможно. Я счастлива участвовать в этом турнире и играть против лучших игроков мира, я учусь у них каждый день", — приводит слова Осаки портал Punto de Break.

Ранее в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде Осака обыграла представительницу Бельгии Гретье Миннен (6:4, 6:1).

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