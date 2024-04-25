С 2027 года в Саудовской Аравии будет проходить Мастерс

Саудовская Аравия выиграла право на проведение мужского турнира серии "Мастерс", пишет Tennis Magazine Italia.

По информации издания, соревнования будут проводиться на первой неделе сезона с 2027 года. Отмечается, что конкуренцию саудовцам составляли катарцы.

Также сообщается, что ATP и WTA формально останутся отдельными организациями, но объединятся на коммерческом и операционном уровнях.

На этой неделе в Мадриде, проходит встреча руководства, на которой обсуждается реформирование календаря и тура в целом.