Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Испании

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в стартовом матче на турнире WTA 1000 в Испании. В матче второго круга она одолела представительницу Колумбии Эмилиана Аранго.

Мадрид, Испания. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Эмилиана Аранго (Колумбия) 0:6, 7:5, 6:4

Для украинки эта победа стала второй в трёх встречах с Аранго.

Стоит отметить, что выход в третий круг турнира в Испании стала третьей в карьере.

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Следующей соперницей Даяны станет победительница матча Коко Гауфф (США) - Аранча Рус (Нидерланды).