Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Испании
Украинка одержала победу в трехсетовом матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в стартовом матче на турнире WTA 1000 в Испании. В матче второго круга она одолела представительницу Колумбии Эмилиана Аранго.
Мадрид, Испания. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Эмилиана Аранго (Колумбия) 0:6, 7:5, 6:4
Для украинки эта победа стала второй в трёх встречах с Аранго.
Стоит отметить, что выход в третий круг турнира в Испании стала третьей в карьере.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Следующей соперницей Даяны станет победительница матча Коко Гауфф (США) - Аранча Рус (Нидерланды).
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно, кто в Украине покажет бой Усик - Фьюри
- Второе место УПЛ на пути к группе ЛЧ должно пройти трех соперников. Известно, какие команды могут претендовать на посев
- Травма Миколенко: спортивный врач назвал возможные сроки восстановления украинца
- Умер бывший президент Международной федерации тенниса
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн