  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Испании
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Испании

Теннис
Обновлено

Украинка одержала победу в трехсетовом матче

Даяна Ястремская впервые в карьере вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в стартовом матче на турнире WTA 1000 в Испании. В матче второго круга она одолела представительницу Колумбии Эмилиана Аранго.

Мадрид, Испания. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Эмилиана Аранго (Колумбия) 0:6, 7:5, 6:4

Для украинки эта победа стала второй в трёх встречах с Аранго.

Стоит отметить, что выход в третий круг турнира в Испании стала третьей в карьере.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Следующей соперницей Даяны станет победительница матча Коко Гауфф (США) - Аранча Рус (Нидерланды).

По теме
yellow-arrow
Мадрид. Кори Гауфф разгромила Рус и сыграет с Даяной Ястремской в третьем круге соревнований
yellow-arrow
С 2027 года в Саудовской Аравии будет проходить Мастерс
yellow-arrow
Наоми Осака: Будет забавно, если первый титул после рождения ребёнка выиграю на грунте
Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости